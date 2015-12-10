أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

آمنة نصير:"الجلسة الافتتاحية للبرلمان سيسجلها التاريخ..وأخشى حدوث احتكاك"

Google+ Print
آمنة نصير:"الجلسة الافتتاحية للبرلمان سيسجلها التاريخ..وأخشى حدوث احتكاك" آمنة نصير:"الجلسة الافتتاحية للبرلمان سيسجلها التاريخ..وأخشى حدوث احتكاك"
قالت الدكتورة آمنة نصير، أكبر أعضاء مجلس النواب سنًا، والتى من المقرر أن ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فى آواخر الشهر الحالى، إنها تتمنى أن تضبط الجلسة الافتتاحية للبرلمان، موجهة حديثها للنواب، "دعونا نجعل البرلمان المقبل مفخرة لمصر فالجلسة الأولى للبرلمان سيسجلها التاريخ".

وأضافت "نصير"، خلال حوارها فى برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، لابد أن يحافظ النواب على صورتنا أمام العالم وأن نبتعد عن الغوغائية والاختلافات".

وأكدت عضو مجلس النواب، أنها تتمنى أن يتحلى مجلس النواب القادم بأخلاق الشعب المصرى، مضيفة "أخشى حدوث أى احتكاك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365