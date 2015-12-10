آمنة نصير:"الجلسة الافتتاحية للبرلمان سيسجلها التاريخ..وأخشى حدوث احتكاك"

قالت الدكتورة آمنة نصير، أكبر أعضاء مجلس النواب سنًا، والتى من المقرر أن ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فى آواخر الشهر الحالى، إنها تتمنى أن تضبط الجلسة الافتتاحية للبرلمان، موجهة حديثها للنواب، "دعونا نجعل البرلمان المقبل مفخرة لمصر فالجلسة الأولى للبرلمان سيسجلها التاريخ".

وأضافت "نصير"، خلال حوارها فى برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، لابد أن يحافظ النواب على صورتنا أمام العالم وأن نبتعد عن الغوغائية والاختلافات".

وأكدت عضو مجلس النواب، أنها تتمنى أن يتحلى مجلس النواب القادم بأخلاق الشعب المصرى، مضيفة "أخشى حدوث أى احتكاك".