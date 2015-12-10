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مباشر المهمة الأوروبية – النني أساسيا في لقاء ' تحصيل حاصل '

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مباشر المهمة الأوروبية – النني أساسيا في لقاء ' تحصيل حاصل ' مباشر المهمة الأوروبية – النني أساسيا في لقاء ' تحصيل حاصل '

من يكون هو المدير الفني للزمالك في مباراته المقبلة في الدوري أمام حرس الحدود؟ أهو ماركوس باكيتا أم الجهاز الفني بعيدا عن المدرب البرازيلي.

وكان الزمالك قد تغلب على الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح يوم الخميس ().

ويلتقي الزمالك بحرس الحدود في إطار الجولة الثامنة من الدوري في السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وتحدث طارق مصطفى المدرب العام للزمالك لـFilGoal.com قائلا:"باكيتا مازال في مرحلة التعارف مع اللاعبين".

وأضاف"حتى الآن من المحتمل بشكل كبير أن يكون باكيتا هو القائد للفريق خلال المباراة".

واستدرك"لكن في أي لحظة من الممكن أن توكل المهمة لي بالكامل".

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