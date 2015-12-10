12 قتيلًا فى هجمات انتحارية بتل تمر شمال شرق سوريا

>قتل 12 شخصًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم الخميس، فى ثلاث هجمات انتحارية متزامنة بآليات مفخخة فى الحسكة شمال شرق سوريا، وفق المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد، أن ثلاثة انتحاريين فجروا ثلاث آليات مفخخة "يعتقد أنها صهاريج قرب المركز الصحى وسوق الخضار ومنطقة أخرى ببلدة تل تمر" التى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردى وتعرضت مرارا لهجمات تنظيم داعش.

ولم يتمكن المرصد من تحديد وجود مدنيين بين القتلى على الفور لكنه أفاد بأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع "بسبب وجود جرحى فى حالات خطرة ووجود مفقودين تحت الأنقاض".

وقال المرصد الذى يؤكد أنه يعتمد على شبكة من المراسلين على الأرض، إن "وردت معلومات مؤكدة عن منع قوات الأمن الداخلى الكردية (الأسايش) دخول وتنقل صهاريج وسيارات نقل المحروقات داخل مناطق سيطرة الوحدات الكردية".

وأكد التلفزيون السورى وقوع الهجمات ومقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح.

وسيطر تنظيم داعش فى فبراير على منطقة نهر الخابور الذى يمر قرب تل تمر واختطف 220 مسيحياً اشورياً.

واستعادت وحدات حماية الشعب الكردى المنطقة وأفرج التنظيم المتطرف عن عشرات الرهائن ومنهم 25 أفرج عنهم الأربعاء وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.