وزراء دفاع مبادرة “5 +5″ يؤكدون على ضرورة التوصل لاتفاق لحل أزمة ليبيا

قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني يوم الخميس إن وزراء دفاع مبادرة5 +5 أكدوا على ضرورة الوصول لتوافق سياسي للخروج من الأزمة الليبية واعتبروا أن العمليات العسكرية لن تحل المشاكل.

وتضم مبادرة 5+5 وزراء دفاع المغرب العربي تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى 5 بلدان أوروبية هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا.

وقال الحرشاني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع مبادرة 5+5 “أجمع اعضاء المبادرة على أن الحلول العسكرية ليس لها مستقبل في مواجهة التحديات والمشاكل الأمنية في ليبيا.”

وأضاف الحرشاني “الحل الوحيد يكمن في ايجاد حل سياسي بتكوين حكومة توافق واحدة تمثل كل الشعب الليبي.”

وعبر وزير الدفاع التونسي عن قلقه من تدهور الوضع في ليبيا قائلًا “الإٍرهاب ينمو أكثر في ظل غياب دولة وسلطة واحدة.”

وتتخبط ليبيا في الفوضى بوجود حكومتين وبرلمانين تتنازعان السيطرة الميدانية وموارد النفط.

وتابع الحرشاني “واعون بالخطورة مع وجود عدد لا يستهان به من التونسيين الذين سينتقلون إلى ليبيا هروبا من الضربات العسكرية على المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق”.

ومضى قائلًا “التهديدات مرتبطة بمدى استقرار الأوضاع في ليبيا حيث سيضطر التونسيون المنتمون إلى جماعات إرهابية إلى العودة إلى بلدهم.”

وتقول تقارير إن أكثر من 3 آلاف تونسي يقاتلون في صفوف تنظيم داعش أو في جماعات متشددة أخرى في العراق وسوريا وليبيا. وهدد بعضهم بالعودة لشن هجمات في تونس.