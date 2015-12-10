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قرية الهمامية بالبداري تُشيع جثمان شهيد تفجير مدرعة الشرطة لمثواه الأخير‎

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تشييع الجنازة

شيع الآلاف من أهالي قرية الهمامية التابعة لمركز البداري وسط صرخات من البكاء والحزن جثمان الشهيد المجند “محمود عادل أحمد علي” 19 عامًا، الذى استشهد مساء أمس، إثر استهداف مدرعة لقوات الشرطة بقرية الخروبة جنوب الشيخ زويد.

تقدم الجنازة بعض القيادات الأمنية في جنازة عسكرية وردد المشيعين هتافات “لا اله الا الله الشهيد حبيب الله” و”حسبي الله ونعم الوكيل”.

كان مجند من قوات الشرطة، استشهد وأصيب 3 آخرين بينهم ملازم أول، مساء أمس الأربعاء، إثر استهداف مدرعة لقوات الشرطة بقرية الخروبة جنوب الشيخ زويد.

وأكد مصدر أمني استشهاد المجند “محمود عادل أحمد علي” من أسيوط، وإصابة الملازم أول “مصطفى سليمان 24 عامًا”، من المنوفية، بكدمات متفرقة، والمجند “علي حسين بكري 20 عامًا”، من الفيوم، بخلع في الكتف الأيمن، وجندي “علي رمضان علي” من القاهرة، كدمات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش.

تشييع الجنازة

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