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بالصور نـائب بالسويس يبحث مشلكة شركة الزيوت المتكاملة والجمعيات الأهلية

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بالصور نـائب بالسويس يبحث مشلكة شركة الزيوت المتكاملة والجمعيات الأهلية بالصور نـائب بالسويس يبحث مشلكة شركة الزيوت المتكاملة والجمعيات الأهلية
عقد النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب بالسويس اليوم لقاء موسع مع اعضاء ورؤساء مجالس الجمعيات الأهلية لبحث القانون الجديد للجمعيات المتوقع مناقشته خلال الدورة البرلمانية الاولي فضلا عن وضع آليات عمل لمشاكل الجمعيات بالسويس وطرق حلها.

وخلال اللقاء الذى أشرف على تنظيمه عصام حسن رئيس مجلس أدارة جمعية أسوان تم وضع توصيات للمرحلة المقبلة بالتعاون مع النائب وسرعة التواصل مع المسئولين لحلها.

هذا وعقد النائب عبد الحميد كمال لقاء مع ممثلي عمال شركة الزيوت المتكاملة التي شهدت تعثرا خلال الأشهر الماضية واسفر عن ذلك تسريح أكثر من 200 عامل وتوقف العمل ، حيث قام النائب مع العمال بعمل مذكرة كاملة مرفق بها المستندات الخاص بالشركة لرفعها لرئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه.

يذكر أن النائب عبد الحميد كمال عقد سلسلة من اللقاءات مع النقابات العمالية والمهنية ومجموعات من الشباب والعمال لوضع آليات عمل ورؤية لمشاكل المحافظة بكافة المجالات والعمل على حلها.

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مصر 365