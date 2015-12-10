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محافظة شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى للمعاقين

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محافظة شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى للمعاقين محافظة شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى للمعاقين
نظمت محافظة شمال سيناء اليوم فعاليات احتفالية باليوم العالمى للمعاقين بمشاركة جمعية فرسان الإرادة للمعاقين بالاشتراك مع كلية التربية وفرع جامعة قناة السويس بالعريش ومركز معاك ومؤسسة إنسان والجمعية الخيرية لتأهيل ورعاية الصم وضعاف السمع وعدد من الجمعيات الأهلية.

وأقيمت الاحتفالية فى المدينة الشبابية الدولية بالعريش بحضور الدكتور حبش النادى نائب رئيس جامعة قناة السويس لفرع العريش، والدكتور سعيد لافى وكـيل كلـية التربية بالعريش للدراسـات العليا والقائم بعمل عميد الكلية والدكتور صالح محمد صالح وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد أحمد عليان المنسق الإعلامي لفرع جامعة قناة السويس بالعريش، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والإعلامي عادل رستم رئيس وممثلى المؤسسات المجتمعية والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال خدمة المعاقين بالإضافة إلى ممثلى مدارس التربية الخاصة والتربية الفكرية الخاصة بالمعاقين والمهتمين بالمعاقين، وعدد من المعاقين وأسرهم.

وأشار الدكتور حبش النادى نائب رئيس جامعة قناة السويس لفرع العريش لاهتمام الجامعة بالمعاقين والتركيز على خدمتهم فى الكليات المختلفة بفرع العريش، مشيرًا الى تضامن فرع الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة المعاقين وتوفير الرعاية اللازمة لهم في كل المجالات، والعمل على خدمة الطلاب المعاقين فى مختلف الكليات التابعة لفرع الجامعة بالعريش، مشيرا الى أنه تقرر إعفاء كل المعاقين من رسوم الالتحاق في التعليم المفتوح، وتفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص المعاقين، وتخصيص مترجم إشارة في كليات الفرع للتواصل مع المعاقين.

وأعلن حسن صالح رئيس مجلس إدارة جمعية فرسان الإرادة للمعاقين بشمال سيناء أن احتفال هذا العام بهدف دمج المعاقين فى المجتمع وتمكينهم من ممارسة كل الأنشطة.

واستعرض ممثل المعاقين المعوقات والمشاكل التى تواجههم فى حياتهم الدراسية والعملية مطالبًا بتبنى الجهات المعنية والمسئولين لمشاكلهم وتيسير التحاقهم بالجامعات، وتوفير فرص عمل مناسبة للمعاقين .

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