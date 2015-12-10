حبس عاطلين 4 أيام بعد ضبطهما بحشيش بمركز المحلة فى محافظة الغربية

قرر مصطفى الشناوى وكيل نيابة مركز المحلة فى محافظة الغربية حبس المتهمان "طارق.ا ، محمد.ا "، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهما بطريق "السجاعية – دمرو" مركز المحلة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن نصف كيلو جرام بقصد الاتجار.

وكان اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة بتمكن الرائد محمد عيسوى رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد دبيس معاون مباحث المركز والقوة المرافقة لهما من ضبط المتهمين المذكورين بطريق "السجاعية – دمرو" دائرة المركز، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن نصف كيلو جرام بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهما على مصطفى الشناوى وكيل نيابة مركز المحلة اتخذ القرار السابق.