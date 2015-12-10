العبادى لوفد التركى: حل الأزمة ينحصر فى سحب القوات التركية من العراق

>أبلغ القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي، الوفد التركى الذى يزور بغداد، اليوم الخميس، أن حل الأزمة ينحصر بسحب القوات التركية من الأراضى العراقية.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء أن وفدًا تركيًا ضم وكيل الخارجية التركية فريدون أوغلو ورئيس جهاز المخابرات التركى هاكان فيدان زار العراق، اليوم، للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة.

وأعرب الجانب التركى عن التزام أنقرة باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه والوقوف مع العراق فى محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأكد العراق - للوفد التركى - أن حل الأزمة ينحصر فى انسحاب القوات التركية الكامل من الأراضى العراقية، وهذا سيفسح المجال لعلاقات إيجابية والتنسيق والتعاون بين البلدين الجارين فى المجالات المختلفة.

يذكر أن الحكومة العراقية طالبت تركيا باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت معسكر تدريب بالموصل شمال غربى العراق يوم الخميس 3 ديسمبر دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية فى بغداد، ودعت إلى سحبها فورًا وأمهلتها 48 ساعة انتهت مساء الثلاثاء الماضى .. حيث تم نشر 150 جنديًا "كمدربين" بقضاء بعشيقة على أطراف الموصل مع 25 دبابة فى معسكر "الزلكان" الذى يديره محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي، وغير تابع للسلطات الاتحادية.. وأشار المتحدث باسم قوات "حشد نينوى" محمود السورجى إلى أن ثلاثة أفواج من القوات التركية مزودة بأسلحة ثقيلة وصلت إلى "الزلكان".

واستدعت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت 5 ديسمبر السفير التركى لدى العراق فاروق قايماقجى وسلمته مذكرة احتجاج على دخول قوات عسكرية تركية إلى الأراضى العراقية دون إذن الحكومة الاتحادية، وطالبت تركيا بسحب مقاتليها من داخل الاراضى العراقية فوراً، مؤكدة أنها ستتابع تحركها بإتجاه المجتمع الدولى لإيقاف انتهاك سيادة العراق وعدم احترام أنقره لحدوده.

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