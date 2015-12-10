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ألمانيا ترسل جنود وطائرات لمحاربة "داعش" فى سوريا

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ألمانيا ترسل جنود وطائرات لمحاربة "داعش" فى سوريا ألمانيا ترسل جنود وطائرات لمحاربة "داعش" فى سوريا

>غادرت طائرتا استطلاع من طراز "تورنيدو" و40 جنديًا ألمانيا، قاعدة "ياجل" غرب ألمانيا متوجهين إلى تركيا فى بداية مساهمة برلين فى مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا.

وأرسلت ألمانيا أيضًا - حسبما أفاد راديو"سوا" الأمريكى اليوم الخميس، طائرة تزويد بالوقود من طراز "ايه-310 ام آر تي"، والتى أقلعت من قاعدة كولونيا فان إلى قاعدة انجيرليك فى جنوب تركيا.

وكان البرلمان الألمان قد وافق فى وقت سابق على انتشار 1200 جندى وست طائرات للمشاركة فى العمليات العسكرية الدولية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى دعمًا لفرنسا بعد هجمات باريس.
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