مباحث أسيوط: طالبان يقتلان زميلهما لتصويرهما أثناء ممارسة الشذوذ الجنسى

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أسيوط برئاسة المقدم محمد مجدى رئيس المباحث من ضبط المتهمين بقتل طالب بعزبة الحسانى التابعة لمركز أسيوط لقيامه بتصويرهما أثناء ممارسة الشذوذ الجنسى معهما وتهديده لهما بفضحهما.

وتلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد بمقتل المدعو ف.أ.ع طالب، ومقيم بذات الناحية، وتلقيه طعنات وإصابته بجروح متفرقة بالجسم، على جانب ضفة النيل الغربي أمام قرية الحساني بدائرة مركز أسيوط.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط وحدة مباحث المركز وإدارة البحث والعميد وكيل قسم المباحث الجنائية والعميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى والعميد أشرف رياض رئيس فرع الأمن العام .

وتم وضع خطة بحث أهم بنودها فحص علاقة المجنى عليه وأصدقائه وبتتبع خط سير المجنى عليه قبل الحادث توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من م.أ.ع طالب وم.ص.خ طالب، وم.ع.م طالب، ومقيمان بذات الناحية وذلك لارتباط المجني عليه بعلاقة جنسية مع المذكورين وقيامه بتصويرهما أثناء ممارسته الشذوذ الجنسي معهما وتهديده لهما بفضحهما أمام أهالى القرية.

واتفق المتهمان على التخلص منه والحصول على تلك المقاطع والتخلص منها، وتقابلا معه في غرفة خاصة بوالده بالزراعات خارج القرية وبعد ممارسة الشذوذ معه قاما بخنقه وطعنه عدة طعنات بالسكين ثم سحبه وإلقائه في مكان العثور عليه والاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص به الذى يحتوى على المقاطع المصورة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أقرا بصحتها وأرشدا عن السكين والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وتم ضبطهما وقد تبين أن المتهم الأول مصاب بخدوش وسحجات بالوجه نتيجة مقاومة المجنى عليه .

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.