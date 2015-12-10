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قرية"الهمامية" بالبدارى تشيع جثمان شهيد تفجير مدرعة العريش

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قرية"الهمامية" بالبدارى تشيع جثمان شهيد تفجير مدرعة العريش قرية"الهمامية" بالبدارى تشيع جثمان شهيد تفجير مدرعة العريش
شيع آلاف من أهالى قرية الهمامية التابعة لمركز البدارى وسط صرخات من البكاء والحزن جثمان الشهيد المجند "محمود عادل أحمد على" 19 عاما، الذى استشهد مساء أمس، إثر استهداف مدرعة لقوات الشرطة بقرية الخروبة جنوب الشيخ زويد.

تقدم الجنازة بعض القيادات الأمنية فى جنازة عسكرية وردد المشيعين هتافات "لا اله الا الله الشهيد حبيب الله" و"حسبى الله ونعم الوكيل".

وكان مجند من قوات الشرطة، استشهد وأصيب 3 آخرين بينهم ملازم أول، مساء أمس الأربعاء، إثر استهداف مدرعة لقوات الشرطة بقرية الخروبة جنوب الشيخ زويد.

وأكد مصدر أمنى استشهاد المجند "محمود عادل أحمد على" من أسيوط، وإصابة الملازم أول "مصطفى سليمان 24 عامًا"، من المنوفية، بكدمات متفرقة، والمجند "على حسين بكرى 20 عامًا"، من الفيوم، بخلع فى الكتف الأيمن، وجندى "على رمضان على" من القاهرة، كدمات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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