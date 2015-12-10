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كشف غموض مقتل طالب بمركز أسيوط‎

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كشف غموض مقتل طالب بمركز أسيوط‎ كشف غموض مقتل طالب بمركز أسيوط‎

 

جثة – أرشيفية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أسيوط، برئاسة المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المركز من ضبط المتهمين بقتل طالب بعذبة الحساني التابعة لمركز أسيوط ​ل​​​قيامه بتصويرهم أ​ث​ناء ممارسة الشذوذ الجنسي معه وتهديده لهم بفضحه.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن اسيوط إخطارًا من العميد أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد مقتل المدعو “ف.أ.ع” طالب ومقيم بذات الناحية مصابة بطعنات وجروح متفرقة بالجسم وآثار سحب على الأرض على جانب ضفة النيل الغربي أمام قرية الحساني بدائر ة مركز أسيوط.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم ضباط وحدة مباحث المركز وإدارة البحث والعميد وكيل قسم المباحث الجنائية ورئاسة العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائي والعميد اشرف رياض رئيس فرع الأمن العام.

وتم وضع خطة بحث أهم بنودها فحص علاقة المجني عليه وأصدقائه وبتتبع خط سير المجني عليه قبل الحادث – وصولاً لأي شاهد رؤية – تم التوصل لمن كان برفقته قبل الواقعة وفحص خصومات عائلة المجني عليه ومدى علاقتها بالحادث، وقد توصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من “م. أ.ع” طالب و “م. ص.خ” طالب و “م.ع.م” طالب المقيمين بذات الناحية، وذلك لارتباط المجني عليه بعلاقة جنسية مع المذكورين وقيامه بتصويرهم أثناء ممارسته الشذوذ الجنسي معهم وتهديده لهم بفضحهم أمام أهالي القرية.

وعقدوا العزم وإتفقوا على التخلص منه والحصول على تلك المقاطع والتخلص منها، وأعدوا لذلك سلاح أبيض “سكين” وتقابلوا معه في غرفة خاصة بوالده بالزراعات خارج القرية وبعد ممارسة الشذوذ معه قاموا بخنقه وطعنه عدة طعنات بالسكين ثم سحبه وإلقائه في مكان العثور عليه والاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص به الذي يحتوي علي المقاطع المصورة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم بالتحريات أقروا بصحتها وأرشدوا عن السكين والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وتم ضبطهما وقد تبين أن المتهم الأول مصاب بخدوش وسحجات بالوجه نتيجة مقاومة المجني عليه.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

 

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