العبادي يبلغ تركيا بضرورة حل الأزمة بسحب القوات التركية من العراق

أبلغ القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، الوفد التركي الذي يزور بغداد، اليوم الخميس، أن حل الأزمة ينحصر بسحب القوات التركية من الأراضي العراقية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن وفدًا تركيًا ضم وكيل الخارجية التركية فريدون أوغلو ورئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان زار العراق، اليوم، للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة.

وأعرب الجانب التركي عن التزام أنقرة باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه والوقوف مع العراق في محاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأكد العراق – للوفد التركي – أن حل الأزمة ينحصر في انسحاب القوات التركية الكامل من الأراضي العراقية، وهذا سيفسح المجال لعلاقات إيجابية والتنسيق والتعاون بين البلدين الجارين في المجالات المختلفة.

يذكر أن الحكومة العراقية طالبت تركيا باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت معسكر تدريب بالموصل شمال غربي العراق اليوم الخميس 3 ديسمبر دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية في بغداد، ودعت إلى سحبها فورًا وأمهلتها 48 ساعة انتهت مساء الثلاثاء الماضي .. حيث تم نشر 150 جنديًا “كمدربين” بقضاء بعشيقة على أطراف الموصل مع 25 دبابة في معسكر “الزلكان” الذي يديره محافظ نينوي المقال أثيل النجيفي، وغير تابع للسلطات الاتحادية.. وأشار المتحدث باسم قوات “حشد نينوى” محمود السورجي إلى أن ثلاثة أفواج من القوات التركية مزودة بأسلحة ثقيلة وصلت إلى “الزلكان”.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت 5 ديسمبر السفير التركي لدى العراق فاروق قايماقجي وسلمته مذكرة احتجاج على دخول قوات عسكرية تركية إلى الأراضي العراقية دون إذن الحكومة الاتحادية،وطالبت تركيا بسحب مقاتليها من داخل الاراضي العراقية فوراً، مؤكدة أنها ستتابع تحركها بإتجاه المجتمع الدولي لإيقاف انتهاك سيادة العراق وعدم احترام أنقره لحدوده.