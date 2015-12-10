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التعليم تتسلم مدرسة تابعة للإخوان بالنزهة.. وتعثر على كتب للبنا والقرضاوى

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التعليم تتسلم مدرسة تابعة للإخوان بالنزهة.. وتعثر على كتب للبنا والقرضاوى التعليم تتسلم مدرسة تابعة للإخوان بالنزهة.. وتعثر على كتب للبنا والقرضاوى
تسلمت وزارة التربية والتعليم اليوم، مدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين التابعة لإدارة النزهة التعليمية بعد التحفظ عليها من قبل لجنة حصر أموال الإخوان.

قال مصدر مسئول بالوزارة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن لجنة من وزارة التربية والتعليم ومديرية القاهرة التعليمية وقوة من الأمن تسلمت المدرسة وتم إجراء جرد لمحتوياتها سواء من يتعلق بمكتبة المدرسة أو الجزء المالى.

وأضاف المصدر، أن الوزارة شكلت لجنة من قبل الإدارة التعليمية تتكون من ممثل قانونى ومسئولى مالى وإدارى لتولى إدارة المدرسة، موضحًا أنه بعد حصر وجرد محتويات المكتبة عثر على بعض الكتب الخاصة بيوسف القرضاوى وحسن البنا وتم التحفظ عليها من قبل اللجنة.

وأوضح المصدر -الذى طلب عدم ذكر اسمه- أن التحفظ على المدرسة تم بعد انتهاء اليوم الدراسى، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تواجه أى مقاومة أو اعتراض من قبل أصحابها.
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