مفاجأة.. جندى إسرائيلى ينضم لـ"داعش" فى سوريا عبر الحدود التركية

ذكرت مصادر إسرائيلية لوكالة "سما" الفلسطينية الإخبارية أن جنديا إسرائيليا يخدم فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى، التحق مؤخرًا بتنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا.

وقالت المصادر الإسرائيلية: إن الجندى كان من المفترض أن ينهى خدمته العسكرية فى شهر يناير المقبل بحسب سجله العسكرى، لكنه انضم إلى "داعش" عن طريق تركيا، ومن هناك تسلل إلى مناطق التنظيم فى سوريا.

وبحسب تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن عدد من التحقوا بداعش فى سوريا من الإسرائيليين، أو اعتقلوا قبل الالتحاق أو من اعتقلوا فى البلاد بتهم تأييد التنظيم والتواصل معه، يتراوح من 100 لـ150 شخصا، وهذه المرة الأولى التى يعلن فيها أن جنديا فى جيش الاحتلال التحق بالتنظيم.