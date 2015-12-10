أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أمير مكة: خطاب الرئيس السيسى فى "الفكر العربى" به منهجية لتكامل العرب

Google+ Print
أمير مكة: خطاب الرئيس السيسى فى "الفكر العربى" به منهجية لتكامل العرب أمير مكة: خطاب الرئيس السيسى فى "الفكر العربى" به منهجية لتكامل العرب
قال أمير مكة، ورئيس مؤسسة الفكر العربى خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، إنه بعدما أطلق مؤتمر الفكر العربى الأول تنبه أن هذا العام هو السبعين لإنشاء جامعة الدول العربية.

وتابع خالد الفيصل بن عبد العزيز: "قلنا إن المناسب أن يكون المؤتمر بمناسبة العام السبعين، وطلبت زيارة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقابلته فى القاهرة وعرضت عليه الفكرة، ووافق فخامته على إقامة المؤتمر بالقاهرة، وأعطانى موافقة مبدئية أن يحضر لو كانت الظروف مواتية ووفاء بوعده وحضر والقاء كلمة تحمل رؤية".

وأضاف "الفيصل" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الرئيس السيسى ألقى خطاب جميل، وأجمل ما فى الخطاب أن به رؤية للتكامل العربى، ومنهجية للتكامل العربى، وتابع:"وهذا جعلنى أتفائل أكثر، بأن رئيس أكبر دولة عربية احتضن المؤتمر ووافق عليه، وألقي به كلمة، وبهذا التوجه وهذا المفهوم، أرى أننا حققنا أمنية كبيرة جدا كنا نتمناها، وهو مشاركة القيادات في العمل الفكري الثقافي العربى".

ولفت أمير مكةـ إلى أن الهدف الثانى هو أن المؤتمر كان داخل الجامعة العربية، وفتح الباب أمام المفكرين والشباب، وتابع: "مشاركة القيادات فى العمل الفكرى العربى".


>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365