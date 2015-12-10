أمير مكة: خطاب الرئيس السيسى فى "الفكر العربى" به منهجية لتكامل العرب

قال أمير مكة، ورئيس مؤسسة الفكر العربى خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، إنه بعدما أطلق مؤتمر الفكر العربى الأول تنبه أن هذا العام هو السبعين لإنشاء جامعة الدول العربية.

وتابع خالد الفيصل بن عبد العزيز: "قلنا إن المناسب أن يكون المؤتمر بمناسبة العام السبعين، وطلبت زيارة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقابلته فى القاهرة وعرضت عليه الفكرة، ووافق فخامته على إقامة المؤتمر بالقاهرة، وأعطانى موافقة مبدئية أن يحضر لو كانت الظروف مواتية ووفاء بوعده وحضر والقاء كلمة تحمل رؤية".

وأضاف "الفيصل" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الرئيس السيسى ألقى خطاب جميل، وأجمل ما فى الخطاب أن به رؤية للتكامل العربى، ومنهجية للتكامل العربى، وتابع:"وهذا جعلنى أتفائل أكثر، بأن رئيس أكبر دولة عربية احتضن المؤتمر ووافق عليه، وألقي به كلمة، وبهذا التوجه وهذا المفهوم، أرى أننا حققنا أمنية كبيرة جدا كنا نتمناها، وهو مشاركة القيادات في العمل الفكري الثقافي العربى".

ولفت أمير مكةـ إلى أن الهدف الثانى هو أن المؤتمر كان داخل الجامعة العربية، وفتح الباب أمام المفكرين والشباب، وتابع: "مشاركة القيادات فى العمل الفكرى العربى".



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