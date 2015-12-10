أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الوزارء": رئاسة مصر للمنظمة الإفريقية للطيران لثقة المجتمع الدولى بها

Google+ Print
"الوزارء": رئاسة مصر للمنظمة الإفريقية للطيران لثقة المجتمع الدولى بها "الوزارء": رئاسة مصر للمنظمة الإفريقية للطيران لثقة المجتمع الدولى بها
قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل شكل لجنة للتواصل مع المستثمرين والعمل على حل مشكلاتهم وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن اللجنة التى ستشكل تضم ممثلين من كافة القطاعات والمستثمرين بالدولة مضيفا أن فازت برئاسة المنظمة الإفريقية للطيران وهو ما يدل على استعادتها لمكانتها الدولية مرة أخرى، ودليل على ثقة المجتمع الدولى لها.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن الهدف من اللجنة التواصل والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمستثمرين ورجال الأعمال، موضحا أن هناك لجانا مثل تسوية النزاعات بوزارة الاستثمار لحل مشاكل المستثمرين، لافتا إلى أن 3 رؤساء اتحادات مثل الصناعات والغرف التجارية وجمعية شباب رجال الأعمال ممثلة فى اللجنة المشكلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"