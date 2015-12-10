"الوزارء": رئاسة مصر للمنظمة الإفريقية للطيران لثقة المجتمع الدولى بها

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل شكل لجنة للتواصل مع المستثمرين والعمل على حل مشكلاتهم وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن اللجنة التى ستشكل تضم ممثلين من كافة القطاعات والمستثمرين بالدولة مضيفا أن مصر فازت برئاسة المنظمة الإفريقية للطيران وهو ما يدل على استعادتها لمكانتها الدولية مرة أخرى، ودليل على ثقة المجتمع الدولى لها.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن الهدف من اللجنة التواصل والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمستثمرين ورجال الأعمال، موضحا أن هناك لجانا مثل تسوية النزاعات بوزارة الاستثمار لحل مشاكل المستثمرين، لافتا إلى أن 3 رؤساء اتحادات مثل الصناعات والغرف التجارية وجمعية شباب رجال الأعمال ممثلة فى اللجنة المشكلة.