بالصور..حريق هائل فى دير الأنبا أنطونيوس بألمانيا.. و300 ألف يورو خسائر

اندلع اليوم حريق هائل بدير الأنبا أنطونيوس بمنطقة "كروفالبرش" الألمانية، وأدى الحريق لتدمير مبنى تاريخى للدير الذى يترأسه الأنبا ميشائيل.

وعلى فور انتقلت عشرات سيارات المطافئ و60 من رجال الإطفاء و3 طائرات هليكوبتر، وأنقدت الشرطة الألمانية قبطيين، أصيب أحدهما بجروح طفيفة وآخر بحروق تم نقله بالطائرة إلى عيادة خاصة فى مدينة كولونيا.

وكشفت الشرطة الألمانية أن المبنى لم يعد صالحا للسكن، وقدرت الخسائر بـ300 ألف يورو على الأقل، ولم تعلن الشرطة أسباب الحادث، فيما أكدت مصادر أن الأنبا ميشائيل رئيس الدير بحالة جيدة، لكون المبنى الذى المحترق بعيدا عن مقر إقامته والرهبان والخدام.



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