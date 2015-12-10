ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بأسيوط

ضبطت مباحث مديرية أمن أسيوط تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بمركز القوصية بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز القوصية مفادها قيام كل من "ع.أ.م" دبلوم و"م.ع.أ" عامل ـ مقيمين بندر المنيا و"م.م.ع" عاطل، و"ب.م. ش" عاطل مقيمين مركز أبو قرقاص ـ المنيا، بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الثالث تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترددهم على دائرة مركز القوصية مستقلين السيارة رقم 566 أجرة المنيا قيادة الأول لترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية ضمت ضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية، حيث تم عمل عدة أكمنة استهدفتهم حال تواجدهم بقرية القصير ـ دائرة مركز القوصية، أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم عدد 6 طرب حشيش تزن حوالى 1500 جرام ومبلغ مالى 575 جنيها و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل انتقالهم وترويجهم للمواد المخدرة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.