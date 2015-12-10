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معارض سوري: اجتماع الرياض يَنجح في إقناع أحرار الشام بالعودة للمفاوضات

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معارض سوري: اجتماع الرياض يَنجح في إقناع أحرار الشام بالعودة للمفاوضات معارض سوري: اجتماع الرياض يَنجح في إقناع أحرار الشام بالعودة للمفاوضات

عمر كوش

قال المعارض السوري المستقل، عمر كوش، إن اجتماع الرياض الجاري لقوى المعارضة السورية استطاع إقناع حركة “أحرار الشام” بالعدول عن الانسحاب من جلسات الاجتماع.

وأضاف كوش خلال مداخلة هاتفية له على فضائية “الغد العربي” ، مع الإعلامي مُحمد عبد الله، أنّ سبب انسحاب جبهة “أحرار الشام” من اجتماع المعارضة في سورية، الذي يعقد في الرياض حالياً، كان بسبب إصرار الحركة على أنْ لا يكون للأسد أي دور في مرحلة التفاوض.

وأردف كوش: “اجتماع الرياض اتفق على أنّ سورية دولة مدنية تعددية تحترم حقوق الإنسان، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلتها، وبناء المؤسسات الأمنية”.

وأشار كوش إلى أن حزب الاتحاد الديموقراطي التابع للأكراد لم يُشارك في اجتماعات الرياض، بسبب دعمه لنظام بشار الأسد، الأمر الذي منع حضور وفد ممثل للأكراد في اجتماع الرياض.

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