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الحكم على طالب فرنسي بالسجن لنشر عبارات مؤيدة لداعش عبر «تويتر»

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الحكم على طالب فرنسي بالسجن لنشر عبارات مؤيدة لداعش عبر «تويتر» الحكم على طالب فرنسي بالسجن لنشر عبارات مؤيدة لداعش عبر «تويتر»

أرشيفية

قضت محكمة كاين بشمال غرب فرنسا، اليوم الخميس، بالسجن 3 سنوات ضد طالب بالصف الثانوي يبلغ من العمر 18 عامًا بعد أن قام بنشر على 70 صفحة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبارات تأييد لتنظيم داعش الإرهابي ولاعتداءات باريس التي خلفت 130 قتيلاً.

بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط جاء حكم المحكمة على خلفية قيام هذا الشاب في مايو الماضي بتوجيه تهديدات بالقتل على تويتر لإمام مسجد دارنسي بالضاحية الباريسية حسن الشلغومي.

وكان الشاب قد نشر تغريدات يسخر فيها من الاعتداء على مسرح “باتاكلان” بباريس يوم 13 نوفمبر الماضي و يشير فيها إلى أن باريس لن تتمكن من التصدي لداعش.

و قد أعرب الشاب- خلال جلسة المحاكمة – عن أسفه تجاه ما صدر منه من عبارات تمجيد لداعش و تهديد لإمام دارنسي، ووصفها بأنها كانت مجرد هذيان على موقع تويتر.

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