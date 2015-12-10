أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«البيت الأبيض» يشكك في إمكانية امتلاك كوريا الشمالية لقنابل هيدروجينية

Google+ Print
«البيت الأبيض» يشكك في إمكانية امتلاك كوريا الشمالية لقنابل هيدروجينية «البيت الأبيض» يشكك في إمكانية امتلاك كوريا الشمالية لقنابل هيدروجينية

أرشيفية

شكك البيت الأبيض في تصريحات كوريا الشمالية حول امتلاكها لقنبلة هيدروجينية وذلك حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

حملت التصريحات الأخيرة لزعيم كوريا الشمالية، إشارة إلى إعداد بلاده قنبلة هيدروجينية، وهو ما يعني تقدما في برنامج بيونغ يانغ للتسلح النووي، في حال كان الأمر صحيحا.

وقال كيم جونج أون، أثناء جولة قام بها مؤخرًا لتفقد موقع عسكري، إن كوريا الشمالية دولة مقتدرة تمتلك السلاح النووي، مبدأيا استعداد بلاده لتفجير قنبلة ذرية أو قنبلة هيدروجينية لأجل الدفاع عن سيادتها بشكل فعال، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وسبق لكوريا الشمالية أن أجرت 3 تجارب نووية في 2006 و2009 و2013، وهي تجارب دفعت المجتمع الدولي إلى فرض عدة عقوبات عليها.

وتستخدم القنبلة الهيدروجينية، وهي سلاح نووي، الطاقة من تفاعل انشطار نووي، وتزداد بذلك نتيجة الانفجار إلى حد كبير من حيث القوة التفجيرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا