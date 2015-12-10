«البيت الأبيض» يشكك في إمكانية امتلاك كوريا الشمالية لقنابل هيدروجينية

شكك البيت الأبيض في تصريحات كوريا الشمالية حول امتلاكها لقنبلة هيدروجينية وذلك حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

حملت التصريحات الأخيرة لزعيم كوريا الشمالية، إشارة إلى إعداد بلاده قنبلة هيدروجينية، وهو ما يعني تقدما في برنامج بيونغ يانغ للتسلح النووي، في حال كان الأمر صحيحا.

وقال كيم جونج أون، أثناء جولة قام بها مؤخرًا لتفقد موقع عسكري، إن كوريا الشمالية دولة مقتدرة تمتلك السلاح النووي، مبدأيا استعداد بلاده لتفجير قنبلة ذرية أو قنبلة هيدروجينية لأجل الدفاع عن سيادتها بشكل فعال، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وسبق لكوريا الشمالية أن أجرت 3 تجارب نووية في 2006 و2009 و2013، وهي تجارب دفعت المجتمع الدولي إلى فرض عدة عقوبات عليها.

وتستخدم القنبلة الهيدروجينية، وهي سلاح نووي، الطاقة من تفاعل انشطار نووي، وتزداد بذلك نتيجة الانفجار إلى حد كبير من حيث القوة التفجيرية.