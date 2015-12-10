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معارض سورى:اجتماع الرياض نجح فى إقناع "أحرار الشام" بالعودة للمفاوضات

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معارض سورى:اجتماع الرياض نجح فى إقناع "أحرار الشام" بالعودة للمفاوضات معارض سورى:اجتماع الرياض نجح فى إقناع "أحرار الشام" بالعودة للمفاوضات
قال عمر كوش، المعارض السورى المستقل، إن اجتماع قوى المعارضة السورية الذى تستضيفه العاصمة الرياض استطاع إقناع حركة "أحرار الشام" بالعدول عن الانسحاب من جلسات الاجتماع والعودة للمفاوضات.

وأضاف "كوش" خلال مداخلة هاتفية له على فضائية "الغد العربى" ، مع الإعلامى محمد عبد الله، أن سبب انسحاب جبهة "أحرار الشام" من اجتماع المعارضة السورية، الذى يعقد فى الرياض حالياً، كان بسبب إصرار الحركة على أن لا يكون للرئيس بشار الأسد دور فى مرحلة التفاوض.

وتابع المعارض السورى، "اجتماع الرياض اتفق على أن سوريا دولة مدنية تعددية تحترم حقوق الإنسان، كما اتفق على الحفاظ على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلتها، وبناء المؤسسات الأمنية"، مشيراً إلى أن حزب الاتحاد الديموقراطي التابع للأكراد لم يشارك فى اجتماعات الرياض، بسبب دعمه لنظام بشار الأسد، الأمر الذى منع حضور وفد ممثل للأكراد فى اجتماع الرياض.

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