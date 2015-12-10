تقرير في الجول - 5 ملامح من ودية الزمالك الأخيرة قبل استئناف الدوري

عبر الزمالك ودية الإنتاج الحربي بهدفين لهدف في ختام مبارياته الودية قبل استئناف الدوري المصري بمواجهة حرس الحدود يوم 17 ديسمبر الجاري.

سجل أحمد حمودي ومصطفى فتحي هدفي الزمالك بينما سبقهما محمد فضل في هدف الإنتاج الحربي.

وقاد المباراة طارق مصطفى من مقعد المدير الفني بينما ماركوس باكيتا المدرب الجديد راقبها من المقصورة.

FilGoal.com كان حاضرا للمباراة من ملعب السلام.. وهذه أبرز الملامح التي ظهرت في استعداد الزمالك.

1) الدفاع المتقدم

الزمالك مع جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق اعتاد على التراجع أمام منطقة جزائه والاعتماد على دور الأجنحة الدفاعية لبدء الضغط.

أمام الإنتاج ووفقا لما قاله طارق مصطفى عقب المباراة: "لعبنا بدفاع متقدم وليس كما كان قديما ينتظر الفريق للخلف حتى تقطع الكرة.. هذه مجرد بداية والتغيير يحتاج لوقت أطول".

وضح من خلال المباراة أن الثنائي علي جبر ومحمد كوفي قلبي الدفاع تقدما كثيرا بخط الدفاع لتضييق المساحة مع إبراهيم صلاح وأحمد توفيق وإبراهيم عبد الخالق.

وحتى بعد خروج عبد الخالق في الشوط الثاني استمر الزمالك بدفاع متقدم. لكن هذا كلفه ضرب خط الدفاع بأكثر من فرصة.

استغل بيتر إيبي مهاجم الأهلي السابق سرعته وشكل خطورة على مرمى أحمد الشناوي الذي تألق ومنع الإنتاج من هدفين قريبين.

وفي إحدى الكرات كاد كوفي أن يرتكب ركلة جزاء مشابهة لما فعلها أمام الأهلي في كأس السوبر بعد لعب الكرة خلفه لكنه نجح في إبعادها بخلفية مزدوجة من أمام رأس بيتر.

2) 4-2-3-1

تغيرت طريقة الزمالك رسميا.. لم تعد 4-3-3 المقدسة بالنسبة لفيريرا والتي تمسك باللعب بها حتى رحيله.

ويأمل طارق مصطفى من ذلك بحسب تصريحه: "سيكون أمام لاعب مثل محمود كهربا أكثر من خيار لتمرير الكرة. لن يكون باسم مرسي وحيدا وسط خمسة أو ستة مدافعين".

لعب الزمالك بطريقته الجديدة.. وحتى مع دخول محمد سالم فلم يلعب كمهاجم صريح حتى خرج مكي.

لعب سالم كجناح ثم تقدم ليكون مهاجم وحيد مع خروج مكي.

3) الظهير الأيسر

لم يستقر الجهاز الفني بعد على من سيكون الظهير الأيسر الأساسي في قادم المباريات. لكن المؤكد أنه لن يكون حمادة طلبة.

لعب شريف علاء الشوط الأول ولم يظهر هجوميا.. ثم دخل عادل جمعة في الشوط الثاني وتحركت الجبهة اليسرى بأكثر من عرضية لم تستغل وانطلاقات خلف المدافعين ولولا سوء اللمسة قبل الأخيرة من جمعة لسجل هدفا جميلا في شباك عامر عامر.

أما حمادة طلبة فسيعود لمركزه الظهير الأيمن بعد دخوله بديلا لعمر جابر.

وفتح طلبة الجبهة اليمنى وأرسل أكثر من كرة عرضية.. أحدها راوغ مدافع الإنتاج بيمينه وأرسلها بيساره أيضا.

4) شكل الوسط

لعب توفيق المباراة كاملة وامتاز بالتحاماته القوية.. وتبقى مراكز الوسط الدفاعية حائرة بينه مع معروف يوسف وطارق حامد وإبراهيم عبد الخالق وإبراهيم صلاح.

لم يتضح من سيكون أساسيا في المباريات المقبلة.. هل سيستمر طارق حامد؟ أم يعود إبراهيم صلاح؟ دور معروف يوسف في الطريقة الجديدة 4-2-3-1 كيف سيؤديه؟

عندما شارك معروف أمام الإنتاج لعب أمام لاعبي الوسط طارق حامد وأحمد توفيق.. ولم يلعب على اليسار كما كان مع فيريرا.

5) حمودي وحفني

واصل أحمد حمودي الاستعداد بقوة للعودة للمشاركة مع الزمالك وسجل هدفا جميلا بتعاون أكثر من رائع بين حفني ومكي ثم حفني إلى حمودي وكل هذا بلمسة واحدة حتى سكنت الشباك.

حمودي يبحث عن تجاوز الاختبار الصعب وكتابة اسمه من جديد مع الزمالك بعد استبعاده من كل مباريات فريقه في الدوري المصري للإصابة والتأهيل.

أما عن أيمن حفني فيظل هو محور أداء الزمالك.. كان أحد أكثر اللاعبين خطورة على مرمى الإنتاج بخلق الفرص لزملائه ومهارته المعتادة.