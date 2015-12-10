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أشرف قاسم لـ في الجول: أمتلك أكثر من عرض وسأعود للزمالك إذا احتاجني

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أشرف قاسم لـ في الجول: أمتلك أكثر من عرض وسأعود للزمالك إذا احتاجني أشرف قاسم لـ في الجول: أمتلك أكثر من عرض وسأعود للزمالك إذا احتاجني

أكد أشرف قاسم مدير قطاع الناشئين السابق بنادي الزمالك، استعداده التام للعودة للعمل مرة أخرى في ناديه حال طلب منه ذلك.

الزمالك أقال أشرف قاسم من منصبه على خلفية شكوى والد أحد النائشئين من مطالبة المدرب له بدفع مبلغ ألف جنيه لقيده بقائمة الفريق.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات سابقة أنه لم يكن على علم بالواقعة، لكنه اتخذ ما يلزم وفصل المدرب فور علمه بتفاصيلها، وأنه واثق من أن مرتضى منصور لم يعلم تفاصيل الأمر كاملة.

وقال قاسم لـ FilGoal.com: "أمتلك عروض لتدريب أكثر من نادي في الدوري الممتاز، لكنني لم أتخذ قرار بشكل نهائي".

قاسم أتبع "الزمالك هو بيتي والذي أنتمي إليه، وإذا طلبني في أي وقت سألبي النداء حتما".

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