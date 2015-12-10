ضبط تشكل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة في أسيوط‎

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة بمركز القوصية في أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث مركز القوصية، مفادها قيام كلًا من ع”. أ. م” دبلوم و “م.ع.أ” 8 عامل ـ مقيمين بندر المنيا و “م. م.ع” عاطل و “ب.م.ش” عاطل مقيمين مركز أبو قرقاص ـ المنيا، بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه الثالث تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وترددهم على دائرة مركز القوصية مستقلين السيارة رقم 566 أجرة المنيا قيادة الأول لترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية ضمت ضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية، حيث تم عمل عدة أكمنة استهدفتهم حال تواجدهم بقرية القصيرـ دائرة مركز القوصية، أسفرت أحداها عن ضبطهم وبحوزتهم عدد 6 طرب حشيش تزن حوالي 1500 جرام ومبلغ مالي 575 جنيه و3 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل انتقالهم وترويجهم للمواد المخدرة.

> وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.