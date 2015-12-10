«فيس بوك»: تطبيق أدوات فحص حماية الحساب بنظام أندرويد

أعلنت شبكة فيس بوك الاجتماعية رسميًا عن توفير أدوات فحص حماية الحساب Security Checkup داخل تطبيقها لنظام أندرويد، بعدما كانت مُتوفرة فقط لزوار الموقع عبر المُتصفح.

وتوفر خاصيّة فحص الحماية Security Checkup أدوات لتغيير كلمة المرور، والإطلاع على الأجهزة التي تستخدم حساب فيس بوك مع إمكانية تسجيل الخروج عن بُعد في حالة وجود أي جهاز غير معروف. إضافة إلى ذلك، يُمكن تفعيل خاصيّة الحصول على تنبيهات عند تسجيل الدخول باستخدام الحساب من جهاز غير معروف، وأخيرًا أدوات للتحكم بظهور المُشاركات والأصدقاء الذين يُمكن مُشاهدتهم لها، وفقا لما نقلته “البوابة العربية التقنية”.

وقالت فيس بوك في مُدونتها الرسمية إن توفير أدوات فحص حماية الحساب داخل نظام أندرويد من الأولويات بالنسبة للشبكة لأن مُعظم زوار فيس بوك من مُستخدمي الهواتف الذكية ويعتمدون على التطبيق الخاص بنظام أندرويد. وأضافت أن الخطوة المُقبلة هي توفير هذه الأدوات لتطبيقها على نظام آي أو إس iOS.

ويُمكن من خلال أدوات Security Checkup التأكد من درجة حماية الحساب خلال دقائق معدودة، وهي ميّزة أُطلقت في شهر يوليو من العام الجاري للمُستخدمين عبر المُتصفح.

وقالت Melissa Luu-Van، مُديرة المُنتج في فيس بوك، إن الكثير من المُستخدمين عبّروا عن سهولة استخدام هذه الأدوات وفائداتها في حماية حساباتهم، ولهذا السبب تم إطلاقها لنظام أندرويد.

وتُركّز فيس بوك مُؤخرًا على مُستخدمي الأجهزة الذكية بشكل كبير، حيث بدأت بتجربة ميّزة جديدة على تطبيقها في أندرويد تسمح بقراءة المُشاركات وكتابة التعليقات حتى دون الاتصال بالإنترنت، كما بدأت بإطلاق ميّزة المقالات الفورية Instant Articles في بعض دول قارّة آسيا، ومؤخرًا تُركيا.