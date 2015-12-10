الإدارة العامة للمخدرات بالعاشر تضبط 9 أشقياء بينهم موظف على المعاش

تمكن ضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان بالشرقية، برئاسة المقدم أحمد رمضان من ضبط 9 أشقياء بينهم موظف على المعاش وعامل بصيدلية، وتحفظت الإدارة العامة للمخدرات على 92 طربة حشيش بينها 18 طربة حشيش لبنانى، و3000 قرص ترامادول، و9 هواتف محمولة، و7400 جنيه.

كانت وردت معلومات سرية لضباط الإدارة بالعاشر بقيام "ص.م.أ.أ" مواليد 1971 عاطل ومقيم بكفر حمودة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، و"أ.أ.م.ا" من مواليد عام 1954، موظف على المعاش، ومقيم بكفر حمودة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، بترويجهما المخدرات، وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، تمكن المقدم أحمد رمضان رئيس الفرع والرائد وائل فؤاد وكيل الفرع والنقيب محمد الفرماوى، من القبض عليهما خلال تواجدهما فى منطقة "ابنى بيتك" وبحوزتهما، 18 طربة حشيش لبنانى، ومبلغ 1200 جنيه، و2 هاتف محمول وتم تحرير المحضر رقم "8083" لسنة 2015 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان .

كما تمكنت قوات الإدارة العامة من ضبط "م.ص.م.ع" مواليد عام 1982 عاطل ومقيم بشارع النادى ببلبيس فى محافظة الشرقية، وبحوزته 2 طربة حشيش وهاتف محمول و450 وتم تحرير المحضر رقم "8036" جنح قسم ثان العاشر من رمضان، وتم تحويله للنيابة العامة برئاسة المستشار محمد جودة، التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما تمكن المقدم أحمد رمضان من القاء القبض على "ى.أ.ح.ح" مواليد عام 1986 عاطل ومقيم بالعدلية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، و"م.م.م" من مواليد عام 1986 عاطل ومقيم بشارع علوان مركز بلبيس، و"م.ح.م.س" من مواليد عام 1989 عاطل ومقيم بمركز أبو سمران مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما 12 طربة حشيش، ودراجة بخارية بدون لوحات و2000 جنيه، و3 هواتف محمولة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم ضبط "ع.ص.ع.م" من مواليد عام 1982 مندوب مبيعات ومقيم بالمجاورة 39 بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية، و"ا.م.ى" مواليد عام 1983 ويعمل بصيدلية ولاء الدين بالمجاورة الـ7 ومقيم بالمجاورة 39 بالعاشر من رمضان وبحوزتهما 3000 قرص ترامادول و2 هاتف محمول و1000 جنيه، والسيارة رقم (ق ص ع/892)، وتم تحرير المحضر رقم" 12799" لسنة 2015 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت وردت معلومات سرية لضباط الإدارة بالعاشر عن قيام على "ا.س.ع.ف" وشهرته "جلابية" 32 سنة مقيم بالمجاورة 43 بالعاشر قطعة رقم 2، بالمجاورة 11 مستقلاً دراجة بخارية بدون لوحات وبحوزته 60 طربة من مخدر الحشيش تزن حوالى 6 كيلو وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارٍ عرضه على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد جودة .