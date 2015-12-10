شريف حازم: سعيد بمستواي وانتظر الفرصة

أكد شريف حازم مدافع الأهلي سعادته بالأداء الذي قدمه خلال مباريات الفريق الودية في المعسكر الإعدادي الذي أعده الأهلي في الإمارات مع الدرب الجديد جوزيه بيسيرو.

شريف حازم قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "سعيد بالمستوى الذي ظهرت به خلال المباراتين الوديتين في الإمارات، ولكني مازلت انتظر الحصول على الفرصة في المشاركة بالمباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة".

حازم أتبع "لا صحة لأنني تلقيت عروضا للاحتراف سواء داخل مصر أو خارج مصر، كمنا أنني أريد الاستمرار داخل جدران النادي الأهلي لأطول فترة ممكنة".

وأضاف "ألقى معاملة رائعة من المدرب الجديد جوزيه بسيرو، وهذا جعلني لا أفكر بالرحيل، كما أنني أريد الدخول في منافسة قوية وشريفة مع باقي المدافعين في الفريق لمصلحة النادي في النهاية".

كان الأهلي التقى مع فريقي دبي والصفاقسي التونسي وديا خلال المعسكر الذي استمر لمدة 10 أيام في العاصمة الإماراتية دبي.