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تجديد حبس "مستريح بورسعيد" المتهم بتحصيل مبالغ مالية على أراضى وهمية

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تجديد حبس "مستريح بورسعيد" المتهم بتحصيل مبالغ مالية على أراضى وهمية تجديد حبس "مستريح بورسعيد" المتهم بتحصيل مبالغ مالية على أراضى وهمية
قرر المستشار سامح عبد الرحمن، رئيس دائرة جنح الشرق والزهور، تجديد حبس هانى الحسينى المتهم فى قضايا نصب واحتيال 15 يوما احتياطيا مع مراعاة التجديد فى المواعيد القانونية.

وقال جرجس جريس، محامى الضحايا لـ"اليوم السابع"، إن المتهم ارتكب 3 قضايا نصب واحتيال فى نيابات بورفؤاد والضواحى والمناخ وصدر حياله اليوم الخميس حكما بحبسه احتياطيا 15 يوما للمرة الثانية فى قضية الضواحى.

وأضاف جريس، أن المتهم ينتظر قضيتى نصب واحتيال محل تحقيق بنيابة المناخ وبورفؤاد جار تحديدهما من قبل النيابة المختصة.

وأشار إلى أن القضايا المنسوبة له صحيحة لاتهامه بتحصيل مبالغ مالية على أراضى وهمية وبيع شقق لأكثر من منتفع مما يتحقق معه جريمة النصب والاحتيال من خلال الاستعانة بشركاء باعوا الوهم للضحايا.
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