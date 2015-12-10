القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية بينهم هارب من المؤبد فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية من القبض على 5 متهمين مطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام قضائية، من بينهم هارب من المؤبد خلال حملة أمنية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الاسماعيلية يفيد بقيام العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية بالقبض على المتهم "محمد.ع.إ" 30 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5353 لسنة 2013 جنايات قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "شروع فى قتل"، والمتهم "محمد.س.س" 27 سنة عاطل مقيم حى السلام ـــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 289 لسنة 2013 جنايات قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "سلاح نارى"، والمتهم "موسى.س.م" 25 سنة عاطل مقيم عزبة على عيد ــ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3811 لسنة 2014 جنايات قسم أول الإسماعيلية، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات".

كما تم القبض على المتهم "مدحت.م.أ" 32 سنة عاطل مقيم أبو صوير المحطة ــ دائرة مركز أبو صوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2773 لسنة 2013 جنايات مركز أبو صوير، والمقضى فيها بالسجن 15 سنة بتهمة "شروع فى خطف"، والمتهم "أحمد.ح.أ" 28 سنة سائق مقيم أبو عطوة ــ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 79 لسنة 2013 جنايات قسم ثالث، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات".

تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.