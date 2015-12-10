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ضبط 10 أشخاص بحوزتهم 10 بنادق آلية عقب مشاجرة بسبب قطعة أرض زراعية

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ضبط 10 أشخاص بحوزتهم 10 بنادق آلية عقب مشاجرة بسبب قطعة أرض زراعية ضبط 10 أشخاص بحوزتهم 10 بنادق آلية عقب مشاجرة بسبب قطعة أرض زراعية
تمكنت قوات أمن أسيوط من القبض على أطراف مشاجرة بين عائلتين بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب إثر تبادل إطلاق نار بين الطرفين للخلاف على قطعة أرض زراعية.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية بالقبض على 10 أشخاص بحوزتهم 10 بنادق آلية وذخائر عقب اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المعابدة التابعة لمدينة أبنوب، بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية تطورت إلى معركة بالأسلحة النارية بين العائلتين.

تم ضبط طرفى النزاع وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة فى المشاجرة، وتحرر محضر بالمضبوطات وجارٍ عرضهما على النيابة.

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مصر 365