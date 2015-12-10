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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن أقشمة بمنطقة الضاهر دون إصابات

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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن أقشمة بمنطقة الضاهر دون إصابات 6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن أقشمة بمنطقة الضاهر دون إصابات
سيطرت قوات الدفاع المدنى بالقاهرة على حريق نشب بمخزن أقشمة على مساحة 1000 متر أسفل عقار سكنى مكون من 12 طابقا بشارع عبد الله الإسناوى فى الضاهر، دون وقوع إصابات، وبدون معرفة أسباب الحريق.

كان اللواء جمال حلاوة، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بأحد العقارات السكنية بمنطقة الضاهر، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء وفُرِضَ كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء، ونجح رجال الدفاع المدنى فى محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، ومنع وصول الحريق لباقى الطوابق السكنية بعد إخلاء بعض السكان.

وبذل رجال الحماية المدنية مجهودا كبيرا لوجود تشوينات كبيرة من الأقشمة ومستلزمات الإنتاج بالمكان، وتم استخراج كميات منها خارج محيط الحريق لمنع وصول النيران إليها، وتمت السيطرة على النيران، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن الحريق.


>اشتعال النيران فى مخزن أقمشة بالضاهر و6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة عليه

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