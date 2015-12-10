أخبار الأردن اليوم..الملك عبد الله يدين من روما العمليات الإرهابية فى العالم

ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى فى روما الذى بدأ زيارة لها أمس الأربعاء -مع رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، لاسيما مستجدات الأزمة السورية والجهود الدولية المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى، بأن الملك عبدالله الثانى أكد خلال اللقاء -الذى عقد الليلة الماضية- إدانة الأردن الشديدة للهجمات الإرهابية التى تقوم بها العصابات الإرهابية فى المنطقة والعالم، مشددا على أن هذه الأفعال الإجرامية تتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الدولية والاتحاد من أجل مواجهتها والتصدى لها ضمن نهج شمولى فى الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى من العالم.

وجرى خلال اللقاء الذى حضره عدد من كبار المسئولين فى البلدين، التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية وبما يحفظ استقرار سوريا وينهى معاناة شعبها ويحد من تداعياتها الإقليمية..كما تم التطرق إلى مستجدات الأوضاع فى ليبيا وسبل التعامل معها بما يحفظ مستقبل وأمن واستقرار شعبها.

ومن أخبار الأردن اليوم، قال: جواد صافى الكساسبة شقيق الطيار الأردنى معاذ الكساسبة، والذى قام تنظيم "داعش" الإرهابى بأسره ثم حرقه، أن الأسير السورى الذى أعلن أن "معاذ" على قيد الحياة تواصل معهم وأبلغهم بذلك منذ فترة قبل أن يعلن ذلك على وسائل الإعلام.

وأضاف "جواد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العاصمة عمان أن هذه المعلومات لا يمكن إثباتها أو نفيها، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية الأردنية المختصة للتحقيق فى هذه المعلومات.

وطالب "جواد" الجهات الرسمية ببذل مجهواتها فى حالة ثبوت أنه على قيد الحياة، مضيفا أنه يطالب أيضا بالكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة باستشهاد "معاذ". ومشيرا إلى أنه منذ إبلاغ الأسير السورى الأسرة بذلك وتعيش حالة من الترقب دون الأخذ بها على محملة الجد لعدم مصدقيتها.