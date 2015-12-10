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الصين تعرب عن استعدادها للدفع إلى تسوية سياسية للقضية السورية

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الصين تعرب عن استعدادها للدفع إلى تسوية سياسية للقضية السورية الصين تعرب عن استعدادها للدفع إلى تسوية سياسية للقضية السورية

>أعربت الصين عن استعدادها للعمل مع الأطراف ذات الشأن للدفع إلى تسوية سياسية للقضية السورية فى أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ فى تعليق اليوم الخميس، على إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا بأن روسيا والولايات المتحدة والمنظمة الدولية سيعقدون محادثات ثلاثية حول الوضع فى سوريا فى جنيف غدا حيث من المتوقع أن تقوم الأمم المتحدة بالتأكيد على الحاجة إلى تكثيف الحرب ضد الإرهاب وتعزيز الجهود المشتركة لمجابهته.

ووصفت هوا الاجتماع المرتقب بأنه فرصة سانحة لتسوية الأزمة السورية خاصة وأن جميع الأطراف قد ابدوا رغبتهم فى أن يحلوا القضية من خلال الوسائل السياسية.

وقالت هوا إن محاربة الإرهاب هو جزء هام من الجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمة السورية، مضيفة أن الصين تدعم المجتمع الدولى فى توحده لاتخاذ إجراءات مشتركة لمكافحة الإرهاب، طبقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكدت هوا أن الاستعدادات جارية حاليا لعقد الاجتماع الدولى الثالث لوزراء الخارجية بشأن القضية السورية.
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