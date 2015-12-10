Samuel L. Jackson خائف على العرب في أمريكا

يشعر النجم Samuel L. Jackson بالأسف على كل شخص يشبه، شكلاً، شعوب الشرق الأوسط ، ويعيش في أمريكا، في أعقاب موجة الخوف من الإسلام - Islamophobia .



صرّح النجم بهذا الكلام خلال مؤتمر صحفي للترويج لفيلم Quentin Tarantino الجديد Hateful Eigh، في الخامس من الشهر الجاري، في إثر حادثة إطلاق النار في سان برناردينو ومصرع 14 شخصاً أمريكياً.

و أعرب الممثل، الذي تحدى نجوم هوليوود أن يناهضوا العنصرية قبل عام عبر أغنية تناهض ما قام به بعض عناصر شرطة أمريكا البيض من انتهاكات ضد مواطنين أمريكيين من ذوي البشرة السمراء، أعرب عن قلقه على أولئك الذين قد يواجهون العنصرية بعد هذه الهجمات، الأمر الذي كان يحدث للمواطنين ذوي البشرة السمراء في وقت سابق.



وأضاف Jackson : "كان علينا نحن السود أن نكون لطفاء جداً لكي نشعر بالأمان ونحن في الشارع، لأننا في حال تصرّفنا على سجيتنا، فكنا سنلقى العقوبات من الناس".

وأعرب Samuel عن تعاطفه مع هؤلاء الذين سيتعرّضون اليوم لتدقيق عنصري بسبب معتقداتهم الدينية أو لون بشرتهم.



Samuel L. Jackson هو ممثل ومنتج أمريكي. شارك في حركة الحقوق المدنية، قبل اتجاهه إلى التمثيل في المسرح ثم في الأفلام.

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