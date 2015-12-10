الفنانة مشاعل بعين المخرج بسام الترك: فوازير "أنا معاكم" في خمس دقائق

بعد اسابيع على اطلاقها، صوّرت النجمة مشاعل مع المخرج بسام الترك اغنية "انا معاكم" على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات خالد العوض، ألحان بدر الذوادي، توزيع موسيقي مدحت خميس، إشراف عام عصام كمال وتنسيق ومتابعة علاء شاهين.

أغنية "أنا معاكم" صوّرتها مشاعل في دبي حيث من المتوقع ان تطلّ بست لوكات، وكل اطلالة مختلفة عن الأخرى حيث اختارت أزياءها من مجموعة Trio Coutureفي أبو ظبي ونسّقت معها مجموعة من الاكسسوارات حملت توقيع علي النعماني.

ومن المتوقع ان يشاهد الجمهور العربي عملاً مصوراً يطرح كل لوك بلوحة فنية جميلة جداً وملفتة للانظار إضافة إلى ثلاث لوكات مختلفة للراقصين المرافقين. ولا شك في ان هذا العمل سيكون مصغراً عن "الفوازير" المعروفة في الوطن العربي بجمال لوحاتها الفنية المنوّعة ان لناحية الازياء او الديكور او الاكسسوارات او المكياج او الاخراج فلا يخرج العمل المصور تقليدياً او مكرّراً.