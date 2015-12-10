الجماهير الغفيرة لم تحصل على تأشيرة سفر فتدخّل راغب علامة

لأن الجماهير العربية الغفيرة، لم تتمكّن من الحصول على تأشيرات سفر إلى جزيرة مالطا لحضور حفل الفنان راغب علامة ليلة رأس السنة، قرّر هذا الأخير نقل حفله إلى تونس ليتسنّى لمحبيه اللحاق به على اعتبار أن التأشيرة التونسية أسهل.

فقد أصدر راغب بياناً جاء فيه "بعد الحوادث الأمنية التي حصلت في أوروبا مؤخراً، وصعوبة الإجراءات للحصول على تأشيرات للجمهور المتوجه إلى مالطا لقضاء ليلة رأس السنة مع السوبر ستار راغب علامة، فقد قررت الشركة المنظمة نقل الحفل الى سوسة تونس. وقد أبدى السوبر ستار تأييده لهذا التغيير، حيث قال تونس هي الحب الكبير" بحسب البيان.