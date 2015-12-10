بعد عنصرية Mark Zuckerberg.. Trump يدعم المسلمين عبر فيس بوك

تقدّم رئيس فيس بوك التنفيذي والوالد الحديث لطفلة، Mark Zuckerberg ، بعبارات التأييد للمسلمين الذين يخشون الإنتقام منهم، إثر الهجمات العنيفة الأخيرة من قبل المتطرّفين الإسلاميين في باريس وسان برناردينو، مشدّداً على أن مئات الملايين من المسلمين الذي يستخدمون فيس بوك سيبقون موضع ترحيب على صفحاته.



ففي أعقاب تلك الهجمات، كتب Zuckerberg على صفحته الشخصية على فيس بوك رسالة طمأنة وجّهها للمسلمين، عبّر فيها أنّه "سوف نقاتل لحماية حقوقككم وخلق بيئة سلمية وآمنة بالنسبة إليكم."



جاءت هذه الرسالة بعد اقتراح المرشّح الرئاسي الجمهوري، Donald Trump ، منع جميع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، حيث أدان الزعماء السياسيون الآخرون اقتراح Trump وتمييزه العنصري.

وقال Zuckerberg في الرسالة:

"كيهودي، علمني والداي وجوب الوقوف أمام الهجمات في كلّ المجتمعات. حتى ولو كان هناك هجوم موجّه ضدّ غيري، فأنا أعتبر أنّ الهجمات ضدّ الحرية الموجّهة اليوم تجاه غيري، مع الوقت ستصيب أيّ شخص.

فبعد هجمات باريس وآثار الاضطهاد والكراهية من بعدها، أستطيع تخيّل خوف المسلمين من الاضطهاد بسبب أفعال غيرهم. إن كنت مسلماً في هذا المجتمع، فأنا كمدير لموقع فيس بوك أريدك أن تعلم بأنك مرحب بك هنا دائمًا وبأننا سنحارب لحماية حقوقك وخلق بيئة آمنة لك."



ووختم Zuckerberg الذي تنازل عن 99 % من أسهم فيس بوك احتفالاً بولادة إبنته، رسالته بردّ على Donald Trump من دون ذكر اسمه بالقول:

"ولادة طفلتي أعطتني الكثير من الأمل، ولكن الكراهية لدى البعض يمكن أن تدفع الى اليأس. يجب علينا ألا نفقد الأمل، فطالما نحن نقف إلى جانب بعضنا البعض ورؤية الخير في كلّ واحد منا، يمكننا بناء عالم أفضل لكلّ الناس."

"فيس بوك" يحجب تحية الإسلام!