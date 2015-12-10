بالصور: توبا بيوكستون تخطف الأضواء في مهرجان دبي السينمائي

خطفت النجمة التركية توبا بيوكستون الأضواء من النجمات العربيات في مهرجان دبي السينمائي الدولي الثاني عشر، في أول مشاركة لها فيه، حيث لبّت دعوة إدارة المهرجان بسعادة وفخر لإعتزازها حسب تصريحات سابقة لها بحب العرب لها الذي ازداد إثر نجاح مسلسلها الأخير "العشق الأسود"، الذي حقق نسبة مشاهدة عالية مستمرة لليوم بموسمه الثاني على شاشة قناة mbc4.

وتشارك توبا في المهرجان، بعد فوزها بجائزة الفاتيكان عن مجمل أعمالها الفنية والخيرية كسفيرة نوايا حسنة في منظمة الطفولة اليونسيف، وجائزة أفضل ممثلة تركية في مهرجان كريستال ماوس في اسطنبول.

وقد سحرت توبا الحضور بأناقتها حيث ارتدت فستان سواريه أبيض شفاف وطويل، أبرز جمال قصة شعرها وجاذبية ابتسامتها الآسرة وبساطتها في التعامل.

فكان كانت لافتة بساطة توبا في التعامل مع وسائل الإعلام العربية.

وقوبلت توبا بويوكستون على السجادة الحمراء بحفاوة بالغة من معجبيها العرب.

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