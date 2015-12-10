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نائب المؤتمر بالإسماعيلية ينهى إضراب عمال شركة التمساح

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نائب المؤتمر بالإسماعيلية ينهى إضراب عمال شركة التمساح نائب المؤتمر بالإسماعيلية ينهى إضراب عمال شركة التمساح
أعلن عصام دياب، أمين حزب المؤتمر بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، أن العقيد أحمد شعيب عضو مجلس النواب بالحزب عن الدائرة الثالثة، استجاب على الفور لمطالب عمال شركة التمساح وانتقل إليهم، واستمع لشكواهم ومطلبهم ووعد برفع مذكرة عاجلة إلى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وطالب شعيب جميع العمال بإنهاء إضرابهم والعودة مرة أخرى إلى العمل وأن تلك المطالب هى من أولى أولوياته.

وأكد دياب أن النائب أحمد شعيب ليس نائب الدائرة الثالثة فقط بل هو نائب كل مواطن على أرض محافظة الإسماعيلية.

وكان العاملون بشركة التمساح لبناء السفن قد نظموا اليوم وقفة احتجاجية داخل مقار الشركة بالإسماعيلية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية ورددوا هتافات تطالب بمساواة العاملين بشركات القناة السبعة ماليًا ووظيفيًا بالعاملين.

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مصر 365