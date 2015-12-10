بالصور.. حملة للتوعية بمرض السكر لـ"طب المنصورة" بنادى جزيرة الورد

نظمت وحدة التعليم الطبى المستمر بكلية الطب بجامعة المنصورة اليوم العالمى للسكر بنادى جزيرة الورد، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، والدكتور سعيد عبد الهادى عميد الكلية، وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنظيم الدكتور أشرف شومة مدير وحدة التعليم الطبى المستمر.

ويأتى تنظيم اليوم فى إطار خطة قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب للتوعية بمرض السكر ومضاعفاته فى الأعمار المختلفة، وكذلك الأطعمة المسببة للإصابة بمرض السكر.

>

وحاضر خلال اليوم نخبة من أساتذة كلية الطب فى التخصصات المختلفة منهم: الدكتور نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أشرف شومة رئيس وحدة التعليم الطبى المستمر والدكتور أشرف الشرقاوى أستاذ طب الأطفال والدكتور وليد أبو سمرة أستاذ مساعد طب العيون والدكتور عبد الرحمن البهى مدرس الجراحة.

>

وقدم المحاضرون معلومات عن مرض السكرى بوجه عام النسب الطبيعية فى الجسم ومعدلات الإصابة به وكذلك نسب الإصابة فى الأعمار المختلفة، كما تم عرض معلومات عن مرض السكرى لدى الأطفال والشباب وكبار السن والقدم السكرى وعن تأثير المرض فى البتر ونسبة الوفايات على إثر المرض وإثر المرض على العين وتأثيره للإصابة بالعمى.



>