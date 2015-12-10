ميناء دمياط يستقبل 27 ألفًا و100طن قمح و51 ألف طن ذرة

أعلن ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالى سفن الحاويات التى وصلت للميناء خلال هذا الأسبوع بلغت 19 سفينة حاويات، وأن الميناء استقبل 13 سفينة بضائع عامة من مختلف الأنواع وغــــادر المينـــــاء خلال نفس الأسبوع 19 سفينة حاويات و9 سفينة بضائع عامة .

وأضاف الشيطى فى تصريحات صحفية، أن الميناء استقبل خلال الأسبوع السفينة (SEREND IPITY) محملة بكمية 51005 أطنان ذرة والسفينة (LINDA STAR) محملة بكمية 27100 طن قمح .

وفى السياق نفسه أضاف الشيطى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء يبلغ اليوم 78066 طنًا.