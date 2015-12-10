اصنعي منظفاً طبيعياً لفرن الغاز

يعتبر فرن الغاز من أهم الأدوات التي تحتاج عناية خاصة في المطبخ، فهو يتعرض دائماً للاتساخ أثناء طهو الأطباق، لذا لا بد من تنظيفه بعيداً عن استعمال المواد الكيميائية، وذلك من خلال صنع محلول طبيعي بالخطوات الآتية:

1. امزجي كوباً من الخل الأبيض، مع كوب من "صودا الخبز".

2. أضيفي قطرة من سائل الجلي إلى الخليط، وكوباً من الماء حتى تتكوّن عجينة سميكة.

3. ضعي بضع قطرات من زيت الليمون في العجينة، للقضاء على رائحة الخل النفاذة.

4. نظفي دواخل فرن الغاز بواسطة العجينة، لا سيما سقفه وجدرانه وبابه.

نصائح عامّة

- من المستحسن تنظيف بقع الطعام والسوائل فور سقوطها على فرن الغاز، منعاً من التصاقها.

- يجب ارتداء زوجين من القفازات المطاطية، أثناء تنظيف فرن الغاز.

- يفضّل ترك باب فرن الغاز مفتوحاً، بعد الفراغ من عمليّة التنظيف بهدف تهوئته.