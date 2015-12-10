أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

اصنعي منظفاً طبيعياً لفرن الغاز

Google+ Print

الخميس 10-12-2015 18:45

يعتبر فرن الغاز من أهم الأدوات التي تحتاج عناية خاصة في المطبخ، فهو يتعرض دائماً للاتساخ أثناء طهو الأطباق، لذا لا بد من تنظيفه بعيداً عن استعمال المواد الكيميائية، وذلك من خلال صنع محلول طبيعي بالخطوات الآتية:

1. امزجي كوباً من الخل الأبيض، مع كوب من "صودا الخبز".
2. أضيفي قطرة من سائل الجلي إلى الخليط، وكوباً من الماء حتى تتكوّن عجينة سميكة.
3. ضعي بضع قطرات من زيت الليمون في العجينة، للقضاء على رائحة الخل النفاذة.
4. نظفي دواخل فرن الغاز بواسطة العجينة، لا سيما سقفه وجدرانه وبابه.

نصائح عامّة
- من المستحسن تنظيف بقع الطعام والسوائل فور سقوطها على فرن الغاز، منعاً من التصاقها.
- يجب ارتداء زوجين من القفازات المطاطية، أثناء تنظيف فرن الغاز.
- يفضّل ترك باب فرن الغاز مفتوحاً، بعد الفراغ من عمليّة التنظيف بهدف تهوئته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي