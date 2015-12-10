أخبار سوريا اليوم .. جون كيرى: عقد اجتماع خاص بسوريا فى نيويورك لم يحسم حتى الأن

ركزت أخبار سوريا اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار سوريا اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الخميس، إنه تحدث هاتفيا مع نظرائه الروسى سيرجى لافروف والسعودى عادل الجبير والقطرى خالد العطية.

وأضاف أنه عقد اجتماعا بشأن سوريا يوم 18 ديسمبر فى نيويورك "لم يحسم بشكل نهائى" وأن الأطراف تنتظر نتيجة المحادثات فى السعودية، وتستضيف السعودية -وهى داعم قوى للمقاتلين الذين يحاربون منذ أكثر من أربع سنوات للإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد- فصائل وأطراف المعارضة السورية هذا الأسبوع فى أكثر المحاولات طموحا حتى الآن للوصول إلى أجندة مشتركة قبيل انعقاد محادثات السلام الدولية المزمعة فى نيويورك.

وشملت أخبار سوريا اليوم أيضا، إعلان حركة أحرار الشام الإسلامية انسحابها من مؤتمر المعارضة السورية فى العاصمة السعودية الرياض.

وتستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعا للمعارضة السورية من أجل التوصل لحل للأزمة السورية والانتقال السلمى للسلطة فى حل لا يكون بشار الأسد طرفا فيه.

ومن أخبار سوريا اليوم كذلك، رفضت روسيا الخميس بشكل قاطع اتهامات رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو بالسعى إلى القيام بعمليات "تطهير أثنى" فى سوريا واعتماد استراتيجية عسكرية "تقوى" تنظيم داعش.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفى ان هذه التصريحات تدل على أن السلطات التركية منفصلة تماما عن الواقع وعما يحصل فعليا فى المنطقة".

وأضافت "أنها تصريحات غير لائقة واتهامات لا أساس لها". وأتهم داود أوغلو الأربعاء روسيا بالسعى "للقيام بتطهير اتنى فى اللاذقية (شمال غرب سوريا) لإجبار كل السكان التركمان والسنة ممن ليست لهم علاقات جيدة مع النظام" السورى على الرحيل.

وقال رئيس الوزراء التركى أن الروس "يريدون القيام بتطهير اتنى فى هذه المنطقة لحماية قواعد النظام والقواعد الروسية فى اللاذقية وطرطوس اأنهم لا يريدون أن يروا أى عربى سنى أو تركمانى فى هذه المنطقة من سوريا. هذا هو هدفهم".