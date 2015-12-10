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قوات الإحتلال تمنع سفر قيادى بـ"فتح" عبر معبر الكرامة بعد احتجازه 4 ساعات

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قوات الإحتلال تمنع سفر قيادى بـ"فتح" عبر معبر الكرامة بعد احتجازه 4 ساعات قوات الإحتلال تمنع سفر قيادى بـ"فتح" عبر معبر الكرامة بعد احتجازه 4 ساعات
منعت قوات الاحتلال الاسرائيليى، اللواء سلطان ابو العينين، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، من السفر عبر معبر الكرامة بعد أن احتجزته لأكثر من أربع ساعات وأصدرت قرارا بمنعه من مغادرة الضفة الغربية.

من جهته أكد أبو العينين مضيه فى درب النضال رغم كل اجراءات سلطات الاحتلال ومحاولاتها اليائسة.

وأشار أبو العينين، فى لقاء مع إذاعة موطنى اليوم الخميس، إلى منع سلطات الإحتلال عبوره معبر الكرامة لنحو 4 ساعات، قبل إبلاغه من قبل ضابط في جيش الإحتلال ذلك بذريعة الدواعى الأمنية .

وقال:"إن منعنا من السفر من وإلى الوطن لن يثنينا عن مواصلة النضال حتى دحر الإحتلال وقيام دولة فلسطينية"، مؤكدا فشل محاولات سلطات الإحتلال بالضغط على القيادات الفلسطينية والتضييق على حركتهم ومنعهم من السفر".

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مصر 365