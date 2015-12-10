أخبار السعودية اليوم..الجبير:على بشار الأسد الرحيل بالمفوضات أو بالقتال

ركزت أخبار السعودية اليوم على تصريحات عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية حول الأزمة السورية. حيث قال الجبير أن بشار الأسد لديه خياران، إما ترك السلطة عبر المفاوضات، وهو الأسرع أو من خلال القتال، فالشعب السورى رافض بقاؤه فى السلطة.>وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفى اليوم فى ختام قمة الخليج بالرياض أن مؤتمرالمعارضة السورية بالرياض الذى دعت اليه المملكة وبدأ أمس وينتهى اليوم، هدفه توحيد صفوف المعارضة، وعمل مجلس انتقالى لتسلم السلطة، مبديا أمله فى انسحاب القوات الأجنبية من سوريا، قائلا "المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم الأشقاء السوريين".

واهتمت أخبار السعودية اليوم باجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجى اليوم فى الرياض، حيث شددو فى ختام اجتماعهم الرسمى على ضرورة حل الأزمة فى سورية واليمن سياسيا .

وأوضحت أخبار السعودية اليوم ان قمة دول مجلس التعاون الخليجى،اختتمت اليوم الخميس وأصدرت بيانا تضمن تأييد الحل السياسى فى سوريا بما يضمن وحدة أراضيها واستقلالها وفق مباحثات جنيف 1 ودعم الحل السياسى فى اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل.

كما أيد البيان الختامى حقوق الشعب الفلسطينى فى دولة مستقلة ورفض الإجراءات القمعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى القدس ومساندة الشعب الفلسطينى فى مواجهة الإجراءات القمعية التى تمارسها إسرائيل, ورفضه لكل أشكال الإرهاب, وأن محاربته مسؤولية مشتركة.

وبحسب أخبار السعودية اليوم فإن القادة شددو فى البيان الختامى للقمة على ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، كما طالب القادة بعقد مؤتمر دولى لإعمار اليمن بعد التوصل لاتفاق سلام ينهى الأزمة الحالية.

كما شدد البيان على دعم حل الأزمة السورية سياسياً إضافة الى تأكيد العزم على الاستمرار فى دعم الدول الشقيقة لاستعادة استقرارهم.