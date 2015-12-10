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العراق يلغى المكتب التجارى فى إسطنبول ويسحب موظفيه

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العراق يلغى المكتب التجارى فى إسطنبول ويسحب موظفيه العراق يلغى المكتب التجارى فى إسطنبول ويسحب موظفيه

>أصدر وزير التجارة العراقى بالوكالة محمد شياع اليوم الخميس، أمرا وزاريا يقضى بإلغاء المكتب التجارى العراقى فى إسطنبول .

وقال وزير التجارة فى موقعه على صفحة التواصل الاجتماعى، فيس بوك، تم اصدار " أمر وزارى بإلغاء المكتب التجارى فى إسطنبول وإعادة الموظفين الى مقر الوزارة فى بغداد".

وتشهد العلاقات العراقية، التركية توترا على خلفية أعلان السلطات العراقية توغل قوات عسكرية تركية إلى العراق بدون علم مسبق من العراقية.

وتعتزم الحكومة العراقية رفع شكوى الى مجلس الأمن الدولى ضد دخول القوات التركية الأراضى العراقية والمطالبة بسحبها.
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مصر 365

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