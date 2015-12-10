أخبار فلسطين اليوم.. الاحتلال يمنع سفر قيادى بحركة فتح عبر معبر الكرامة

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن بين أخبار فلسطين اليوم، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى اللواء سلطان ابو العينين، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الخميس من السفر عبر معبر الكرامة بعد أن احتجزته لأكثر من أربع ساعات وأصدرت قرارا بمنعه من مغادرة الضفة الغربية.

من جهته أكد أبو العينين المضى بدرب النضال رغم كل اجراءات سلطات الاحتلال ومحاولاتها اليائسة .

واشار ابو العينين فى لقاء مع اذاعة موطنى اليوم الخميس الى منع سلطات الإحتلال عبوره معبر الكرامة لنحو 4 ساعات، قبل إبلاغه من قبل ضابط فى جيش الاحتلال ذلك بذريعة الدواعى الأمنية.

وقال "إن منعنا من السفر من وإلى الوطن لن يثنينا عن مواصلة النضال حتى دحر الاحتلال وقيام دولة فلسطينية"، مؤكدا فشل محاولات سلطات الاحتلال بالضغط على القيادات الفلسطينية والتضييق على حركتهم ومنعهم من السفر.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن ثلاثة إسرائيليين جرحوا اليوم الخميس، فى عملية دهس بالقرب من قرية اللبن بالضفة الغربية المحتلة مشيرة إلى أن المهاجم لاذ بالفرار.

وقالت الشرطة فى بيان إن "ثلاثة إسرائيليين أصيبوا عند الشارع الرئيسى بالقرب من قرية اللبن على الشارع الرئيسى المؤدى لمستوطنة بن اريه"، موضحة أن "سائق السيارة فر وتقوم قوات الأمن من الشرطة والجيش بالبحث عنه".

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